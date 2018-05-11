Cinayet sanıkları hakim karşısında

Adana'da bir kişinin darbedilmesinin ardından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü firari 16 sanık hakkında bir yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılanan davanın ilk duruşması yapıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nihat Yıldırım, Abdulhalim Akça, Gökhan Kaya ve İhsan Boztay, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Yıldırım savunmasında, tutuksuz yargılanan Emine T. ile yaklaşık 3 yıldır nikahsız yaşadıklarını belirterek maktul Serdar Ağırağaç’ın kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Emine T'nin Ağırağaç'ı daha önce ağabeyi olarak tanıttığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Serdar, telefonla beni arayıp 'Emine’yi bana ver yoksa seni ve Emine’yi öldürürüm’ diye tehdit ediyordu. Konuşmak için onunla buluştuk. Bana küfür etti. Tehditlerini sürdürünce tabancayla havaya ateş ettim. Serdar ile boğuşmaya başladım. Boğuşurken yanımızdakiler bizi ayırmaya çalıştı. Serdar’ı korkutmak için ayaklarına doğru ateş etmek istedim. Bizi ayırmaya çalışanlardan birisinin eli değdi, tabancanın namlusu havaya kalktı ve birkaç kez patladı. Olay yerine öldürme kastıyla gitmedim. Amacım, konuşmaktı. Öldürme niyetim olsaydı Emine’ye Serdar’ı eve davet etmesini söyler öldürürdüm. Kurşunları iradem dışı sıktım.”