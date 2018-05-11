Cinayet sanıkları hakim karşısında

Adana'da bir kişinin darbedilmesinin ardından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü firari 16 sanık hakkında bir yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılanan davanın ilk duruşması yapıldı.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nihat Yıldırım, Abdulhalim Akça, Gökhan Kaya ve İhsan Boztay, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.
Yıldırım savunmasında, tutuksuz yargılanan Emine T. ile yaklaşık 3 yıldır nikahsız yaşadıklarını belirterek maktul Serdar Ağırağaç’ın kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.
Emine T'nin Ağırağaç'ı daha önce ağabeyi olarak tanıttığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Serdar, telefonla beni arayıp 'Emine’yi bana ver yoksa seni ve Emine’yi öldürürüm’ diye tehdit ediyordu. Konuşmak için onunla buluştuk. Bana küfür etti. Tehditlerini sürdürünce tabancayla havaya ateş ettim. Serdar ile boğuşmaya başladım. Boğuşurken yanımızdakiler bizi ayırmaya çalıştı. Serdar’ı korkutmak için ayaklarına doğru ateş etmek istedim. Bizi ayırmaya çalışanlardan birisinin eli değdi, tabancanın namlusu havaya kalktı ve birkaç kez patladı. Olay yerine öldürme kastıyla gitmedim. Amacım, konuşmaktı. Öldürme niyetim olsaydı Emine’ye Serdar’ı eve davet etmesini söyler öldürürdüm. Kurşunları iradem dışı sıktım.”
- Olaydaki 3 erkekle de bağlantısı var
Emine T, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Osman Çiftçi'nin boşandığı eşi, öldürülen Serdar Ağırağaç’ın eski sevgilisi, sanık Nihat Yıldırım’ın ise birlikte yaşadığı kişi olduğunu söyledi.
Cinayetle ilgisinin olmadığını ileri süren Emine T, “Benim Osman’ı da Nihat’ı da azmettirmem söz konusu değildir. Serdar’ın öldürülmesini istesem kendisini evime davet eder öldürtürdüm. Çünkü, devamlı beni taciz ediyordu.” iddiasında bulundu.
Söz verilen diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Müştekilerin yakınları ise sanıklardan şikayetçi oldu.
Mahkeme heyeti, Nihat Yıldırım’ın tutukluluğunun devamına, Akça, Kaya ve Boztay’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Hadırlı Mahallesi’nde 3 Aralık 2017’de vatandaşlarca portakal bahçesinde cesedi bulunan Serdar Ağırağaç’ı öldürdüğü iddiasıyla 4 kişi tutuklanmış, 16 sanık hakkında "tasarlayarak öldürme, öldürmeye azmettirme, suç delillerini yok etme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme" suçlarından dava açılmıştı.
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