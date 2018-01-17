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Cinayet sanıkları psikolojileri bozulduğu gerekçesiyle savunma yapmadı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 03:20 | Son Güncelleme 1 saat önce

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkan Adayı MHP'li İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler 'psikolojilerinin bozukduklarını' iddia ederek savunma yapmadı.

Cinayet sanıkları psikolojileri bozulduğu gerekçesiyle savunma yapmadı

Antalya’da eski belediye meclisi üyesi ve MHP'den Muratpaşa Belediye Başkan adayı iş adamı İsmail Erten’in oğlu Süleyman Erten’i kaçırdıktan sonra geçen yıl 30 Ocak’ta öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan sanıklar Süleyman Kabakuşak, Enes Kabakuşak ile tutuksuz yargılanan baba Mehmet Kabakuşak ve avukatları, öldürülen Süleyman Erten’in babası İsmail Erten, yakınları ve avukatları katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Haklarındaki ‘tasarlayarak adam öldürme’, ‘yağma’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamasını kabul etmediklerini söyleyen sanık Kabakuşak kardeşler, bir sonraki duruşmada savunma yapmak istediklerini belirtti. Sanık Süleyman Kabakuşak, olaydan dolayı psikolojisinin bozulmasını gerekçe göstererek daha sonra savunma yapmak istediğini söylerken, tutuksuz sanık Mehmet Kabakuşak, öldürülen Süleyman Erten'in babası İsmail Erten'e başsağlığı dileyerek, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

İş adamının oğlunu boğup, cesedini yakmışlar

Olaydan sonra İsmail Erten’i ziyaret etmek istediğini fakat cesaret edemediğini belirten Mehmet Kabakuşak, şunları söyledi:

"BİR GÜNAHIM VE SUÇUM YOK"

“Olayda bir günahım ve suçum yok. Eğer haberim olsaydı öldürmelerine müsaade etmezdim. Cenazeye katılan 10 bin kişi varsa 5 binini tanıyorum. Kimse de bizi uzlaştırmaya, bir araya getirmeye çalışmadı. Kendisinden af diliyorum.”

İsmail Erten’in Rusya’daki oğlu ile kendi oğlu Süleyman arasında alacak meselesi olduğunu iddia eden Mehmet Kabakuşak, Süleyman Erten’in kaçırılması ve öldürülmesinden daha sonra haberi olduğunu, bunun üzerine iki oğlunu kendi eliyle jandarmaya teslim ettiğini söyledi.

ERTEN: ALACAK MESELESİ RUSYA'DAKİ OĞLUMA AİT

İsmail Erten ise kendisinin esnaf ve Antalya'da tanınan biri olduğunu, oğlunu öldürenleri daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını söyledi. Alacak meselesinin Rusya’daki oğluna ait olduğunu ve borcunu daha önce ödediğini vurgulayan baba Erten, öldürülen oğlu Süleyman Erten’in ise olayla bir ilgisi olmadığını ifade etti.

İsmail Erten, sanıklar ve tutuksuz yargılanan babaları Kabakuşak’tan şikayetçi olduğunu ve duruşmanın basına kapalı gerçekleştirilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

(DHA)

Antalya'da Süleyman Erten cinayetinin perde arkası: 'Yalvardı...'
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Antalya cinayet Süleyman Erten İsmail Erten

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