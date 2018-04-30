Cinayet suçundan aranan 2 kişi, 23 yıl sonra yakalandı

Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişinin 23 yıl sonra yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, 28 Mayıs 1995'te Sürügüden ve Boyuncuk Köyü'nde "kasten öldürme" olayı nedeniyle haklarında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" bulunan iki kişinin, Muş'un Boyuncuk ve Kırköy köylerinde 27 Nisan 2018'te yakalanarak, sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulanan açıklamada, duyarlı vatandaşların her türlü ihbarlarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı kaydedildi.
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