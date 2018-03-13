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Cinayet şüphelilerine hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişinin darbedilmesinin ardından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü firari 16 kişi hakkında bir yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da bir kişinin darbedilmesinin ardından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü firari 16 kişi hakkında bir yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Hadırlı Mahallesi’nde 3 Aralık 2017’de vatandaşlarca portakal bahçesinde cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Serdar Ağırağaç’ın öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Ağırağaç’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Nihat Yıldırım, Abdulhalim Akça, Gökhan Kaya ve İhsan Boztay ile Yıldırım'ın dini nikahlı eşi tutuksuz Emine T'nin yanı sıra firari Osman Çiftçi, Musa Kaskat ve İsmail Durgun'un da arasında yer aldığı 16 şüpheli hakkında, "tasarlayarak öldürme, öldürmeye azmettirme, suç delillerini yok etme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, katil zanlısı Yıldırım, dini nikahlı eşi Emine T. ile kadının eski eşi Çiftçi’nin ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların ise 1 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, yönetici asistanı olarak görev yapan Emine T’nin, perde dikim işi yapan firari Osman Çiftçi ile boşandıktan sonra maktul Ağırağaç, ardından da Nihat Yıldırım ile yaşamaya başladığı belirtildi.

Maktulün Emine T. ile yeniden birlikte yaşamak istediği ifade edilen iddianamede, kadının Ağırağaç’tan kurtulmak için durumu eski eşi Çiftçi ile sevgilisi Yıldırım’a anlattığı aktarıldı.

Ağırağaç’ın öldürülmesi için şüphelilerin plan yaptığı belirtilen iddianamede, Çifti ve Yıldırım'ın arkadaşlarıyla maktulü darbetmelerinin ardından Nihat Yıldırım'ın tabancayla ateş ederek cinayeti işlediği kaydedildi.

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