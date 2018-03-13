Cinayet şüphelilerine hapis istemi

Adana'da bir kişinin darbedilmesinin ardından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü firari 16 kişi hakkında bir yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Hadırlı Mahallesi’nde 3 Aralık 2017’de vatandaşlarca portakal bahçesinde cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Serdar Ağırağaç’ın öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Ağırağaç’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Nihat Yıldırım, Abdulhalim Akça, Gökhan Kaya ve İhsan Boztay ile Yıldırım'ın dini nikahlı eşi tutuksuz Emine T'nin yanı sıra firari Osman Çiftçi, Musa Kaskat ve İsmail Durgun'un da arasında yer aldığı 16 şüpheli hakkında, "tasarlayarak öldürme, öldürmeye azmettirme, suç delillerini yok etme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, katil zanlısı Yıldırım, dini nikahlı eşi Emine T. ile kadının eski eşi Çiftçi’nin ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların ise 1 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.