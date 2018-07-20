Cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı

Ali AKSOYER/İstanbul, (DHA)- BEYOĞU'nda uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen Niyazi Özlüer cinayetiyle ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evinden 4 bin 200 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Kasımpaşa’da 19 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; Akşam saatlerinde aracını park eden Niyazi Özlüer berbere gitti. Kendisini takip eden 2 kişi Özlüer’in aracının tekerleklerine bıçak sokarak patlattı. Tıraşı bittikten sonra aracının yanına gelen Özlüer lastiklerin patlak olduğunu görünce arabasının başında beklemeye başladı. O sırada motosikletle Özlüer'e yaklaşan 2 kişi, Özlüer’in bacağına 4 el ateş etti. Kurşunlardan birisi atar damarına denk gelen Özlüer kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

9 FARKLI ADRESE OPERASYON

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda olaya karıştığı belirlenen Erhan T. (30), Serkan T. (28), Sezer D. (25) ve Cihan A. (19) yakalandı. Polisler şüphelilerin bazılarının bulunduğu adreste yaptığı aramalarda 4 bin 200 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca, ve pompalı tüfek ele geçirdi.