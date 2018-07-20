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Cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

 BEYOĞU'nda uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen Niyazi Özlüer cinayetiyle ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İstanbul, (DHA)- BEYOĞU'nda uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen Niyazi Özlüer cinayetiyle ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evinden 4 bin 200 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Kasımpaşa’da 19 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; Akşam saatlerinde aracını park eden Niyazi Özlüer berbere gitti. Kendisini takip eden 2 kişi Özlüer’in aracının tekerleklerine bıçak sokarak patlattı. Tıraşı bittikten sonra aracının yanına gelen Özlüer lastiklerin patlak olduğunu görünce arabasının başında beklemeye başladı. O sırada motosikletle Özlüer'e yaklaşan 2 kişi, Özlüer’in bacağına 4 el ateş etti. Kurşunlardan birisi atar damarına denk gelen Özlüer kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

9 FARKLI ADRESE OPERASYON

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda olaya karıştığı belirlenen Erhan T. (30), Serkan T. (28), Sezer D. (25) ve Cihan A. (19) yakalandı. Polisler şüphelilerin bazılarının bulunduğu adreste yaptığı aramalarda 4 bin 200 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca, ve pompalı tüfek ele geçirdi.

KENDİSİNİ YARALAYANI ÖLDÜRDÜ

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alınan şüphelilerin olayı aralarındaki husumet yüzünden yaptıkları ve öldürmek istemediklerini söyledikleri öğrenildi. Polisin çalışmaları sonucunda da Özlüer'in şüphelilerden Erhan T. yi daha önceden bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin her birinin poliste daha önceden suç kayıtlarının olduğu ve İki grup arasındaki husumetin uyuşturucu ticareti yüzünden yaşandığı iddia edildi.

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Cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandıCinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı
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