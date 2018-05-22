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Cinayet zanlıları iki yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı - Şüphelilerden 4'nün emniyetteki işlemleri sürüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iki yıl önce İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkına park ettiği aracında Murat Berber'in (33) öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Çaycuma Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, toplanan delil ve istihbarat çalışmalarının ardından Ş.U.T, T.G, E.V, R.A, D.T, M.T, R.M, Ö.K. ve F.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve M.T, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklandı, Ş.U.T, T.G. ve E.V. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltındaki D.T, R.M, Ö.K. ve F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Çaycuma ilçesinde 29 Haziran 2016'da İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkına park ettiği otomobilinin içinde oturan Murat Berber'e, kimliği belirlenemeyen ve maske taktığı öğrenilen kişi tarafından tabancayla 5 el ateş açılmıştı. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Berber, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çaycuma gözaltına Zonguldak

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