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Cinayet zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:07 | Son Güncelleme

Ankara'da geçen yıl öldürülen Kadir Keskin'in katil zanlısı iki kişi, yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

Ankara'da geçen yıl pompalı tüfekle vurularak öldürülen Kadir Keskin'in katil zanlısı iki kişi yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pursaklar İlçesinde 2017 Kasım ayında öldürülen ve failleri belirlenemeyen Kadir Keskin'in katil zanlılarının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası saldırıyı gerçekleştirenlerin, Keskin'in daha önceden husumetli olduğu Vahdet B. (31) ve oğlu Hüsnü B. (16) olduğunu belirledi.

Cinayet Büro dedektifleri tarafından yapılan 8 aylık çalışma sonucu zanlıların kaldıkları yer tespit edildi. Mamak ilçesindeki adrese Özel Harekat ekiplerinin desteği ile operasyon düzenlendi.

- Telefon kullanmamışlar

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilirken, Vahdet B.'nin evde uyuşturucu yetiştirdiği de belirlendi.

Zanlıların, yakalanmamak için telefon kullanmadıkları tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keskin, 3 Kasım 2017'de Pursaklar ilçesinde eşinin yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Faili meçhul cinayet aydınlatıldı

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