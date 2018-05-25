Cinayet zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 14 yıl önce bir kişiyi para karşılığı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2004 yılında, Mehmet Işık'ın av tüfeğiyle öldürülmesi olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma yürüttü.
Genişletilen çalışma sonucu, cinayetin, para karşılığında Y.K. tarafından işlendiğini belirleyen jandarma ekipleri, olayın azmettiricisinin ise öldürülen kişinin kardeşi Ahmet Işık olduğunu saptadı.
Ahmet Işık'ın 3 yıl önce öldüğünü belirleyen ekipler, cinayet zanlısı Y.K'yi yakalamak için harekete geçti.
İlçede, cinayetin işlenmesinden 14 yıl sonra gözaltına alınan Y.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartıldı.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Y.K, tutuklanıp Ünye Cezaevi'ne konuldu.
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