Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı

Bolu'da 2013'te işlenen bir cinayetin zanlısı olarak aranan, ayrıca "yaralama", "belgede sahtecilik" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde il genelinde uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilin içindekilerin kimlik sorgusu esnasında birinin 2013 yılında kentte işlenen cinayetin zanlısı olduğunu tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli İ.A'nın cinayet suçunun yanı sıra "yaralama", "belgede sahtecilik" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılan şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.
- Olay
18 Aralık 2013'te D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı'nda bulunan bir barda iki grup arasında yaşanan kavgada, başka bir restoranda barmenlik yapan Akın Yaman (35) kasığından bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından, Ü.A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek olaya yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, Akın Yaman'ı öldürdüğü iddia edilen İ.A. ise yakalanamamıştı.
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