HABER

Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

Bolu'da bir cinayetin zanlısı olarak aranan ve 4 farklı suçtan da 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Bolu'da 2013'te işlenen bir cinayetin zanlısı olarak aranan, ayrıca "yaralama", "belgede sahtecilik" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde il genelinde uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilin içindekilerin kimlik sorgusu esnasında birinin 2013 yılında kentte işlenen cinayetin zanlısı olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli İ.A'nın cinayet suçunun yanı sıra "yaralama", "belgede sahtecilik" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılan şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

- Olay

18 Aralık 2013'te D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı'nda bulunan bir barda iki grup arasında yaşanan kavgada, başka bir restoranda barmenlik yapan Akın Yaman (35) kasığından bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, Ü.A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek olaya yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, Akın Yaman'ı öldürdüğü iddia edilen İ.A. ise yakalanamamıştı.

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!
Yuvasından düşen yavru serçeye, askerler sahip çıktıYuvasından düşen yavru serçeye, askerler sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Bolu Cinayet zanlısı

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte 'Bebek Katili' PKK'nın kanlı eylemleri!

İşte 'Bebek Katili' PKK'nın kanlı eylemleri!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.