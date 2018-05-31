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Cinayet zanlısı ağaç kovuğunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Sarıkamış'ta 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ormanlık alanda ağaç kovuğunda gizlenirken yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ormanlık alanda ağaç kovuğunda gizlenirken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekiplerince yapılan çalışma sonucunda katil zanlısı Barış Alkan, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkisinde ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda bulundu.

Suç aleti bıçağıyla birlikte gözaltına alınan Alkan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Dün Barış Alkan, Şehitler Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı bıçakla öldürmüş, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan kadının karnındaki kız bebek ise kurtarılarak müşahede altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars olay Sarıkamış

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