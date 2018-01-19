Cinayet zanlısı Edirne'de yakalandı

EDİRNE (AA) - Cinayet iddiasıyla aranan şüpheli yurtdışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da 2014 yılında trafik ışıklarında beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Baziki'nin cinayet zanlısı olarak aranan M.Ö, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edirne'de sahte pasaportla yakalanan şüphelinin yurtdışına çıkış hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, emniyetteki ifadesinin ardından güvenlik önlemleri alınarak Edirne Adliyesine getirildi.
(AA)
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