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Cinayet zanlısı Tekirdağ'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Ardahan'daki cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi Ergene'de yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Ardahan'da 4 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan'da 2014 yılında bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Murat Aymış'ın (60), ilçeye bağlı Vakıflar Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik takip sonucu yeri tespit edilen Aymış, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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cinayet Ergene Tekirdağ

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