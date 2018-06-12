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Cinayet zanlısı yurtdışına kaçamadan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Cinayet zanlısı yurtdışına kaçamadan yakalandı

EDİRNE (AA) - Eşini öldürdüğü, bir başka kadını öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla aranan zanlı, yurtdışına çıkamadan yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan gasp edildiği ihbarı bulunan aracı Uzunköprü ilçesinde durdurdu.

Kimlik kontrolünde sürücünün, bir hafta önce Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Z.Ü'yü öldürdüğü ve İstanbul'da bir başka kadını öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla aranan zanlı C.Ü. (28) olduğu belirlendi.

Yurtdışına çıkmaya çalıştığı kaydedilen zanlı gözaltına alındı, araca el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne gözaltı Yakalama

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