Antalya'nın Kepez ilçesinde iple boğularak öldürülen kadının üzerindeki kan lekesi, cinayet zanlısını ele verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, G.Ş. isimli kadının 7 Nisan 2017'de Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir evde iple boğularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.
Öldürülen kadının üzerinde bulunan kurumuş kan lekesinin başka bir erkeğin DNA'sına ait olduğu tespit edildiğinin vurgulandığı açıklamada, bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekiplerin, kimliğini belirlediği cinayet zanlısı C.O'yu Kepez ilçesine bağlı Altınova Menderes Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü de belirtildi.
Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi
Tarlada uyuyan oğlunun üzerinden minibüsle geçti
Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü
2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum