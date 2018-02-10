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Cinayet zanlısını "kan lekesi" ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 00:10 | Son Güncelleme

Antalya'da iple boğularak öldürülen kadının üzerinde bulunan kurumuş kan lekesinden cinayet zanlısına ulaşıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iple boğularak öldürülen kadının üzerindeki kan lekesi, cinayet zanlısını ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, G.Ş. isimli kadının 7 Nisan 2017'de Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir evde iple boğularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.

Öldürülen kadının üzerinde bulunan kurumuş kan lekesinin başka bir erkeğin DNA'sına ait olduğu tespit edildiğinin vurgulandığı açıklamada, bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekiplerin, kimliğini belirlediği cinayet zanlısı C.O'yu Kepez ilçesine bağlı Altınova Menderes Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü de belirtildi.

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Antalya cinayet DNA yakalanma zanlı

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