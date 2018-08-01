Cinayet zanlısının yakalanma anı kamerada

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cinayet zanlısı olarak aranan şüphelinin yakalanma anı kameralara yansıdı.
Alınan bilgiye göre, bir bankadan para çekmeye çalışan V.K'nin (29) hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlisi, polis ekiplerine durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören V.K, koşarak kaçmaya çalıştı. Liman içindeki kayalıkların arasına saklanan ve ruhsatsız tabanca taşıyan zanlı, ekiplerce etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Bu arada toplanan kalabalığa küfür etmesi nedeniyle zanlıya saldırmaya çalışan vatandaşları, polis ekipleri sakinleştirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Jandarma Komutanlığı'na sevk edilmek üzere Düze İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan V.K'nin, Ankara'da "kasten öldürme" ve Düzce'de "silahlı yaralama" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
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