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Cinayete teşebbüs gibi...Polisten kaçan şüpheliler motosikletliye böyle çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

 BEYLİKDÜZÜ'NDE otomobille polisten kaçan şüpheliler bir motosikletliye çarptı.

Cinayete teşebbüs gibi...Polisten kaçan şüpheliler motosikletliye böyle çarptı

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'NDE otomobille polisten kaçan şüpheliler bir motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Marmara Mahallesi, İhlas Caddesi üzerinde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler dehşet saçtı. Şüpheliler önlerine çıkan bir aracı sollamak istedi. Hızla giden otomobil, bu sırada Onur Sekizkardeş'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Onur Sekizkardeş havaya savrularak metrelerce sürüklendi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Cinayete teşebbüs gibi...Polisten kaçan şüpheliler motosikletliye böyle çarptıCinayete teşebbüs gibi...Polisten kaçan şüpheliler motosikletliye böyle çarptıCinayete teşebbüs gibi...Polisten kaçan şüpheliler motosikletliye böyle çarptıCinayete teşebbüs gibi...Polisten kaçan şüpheliler motosikletliye böyle çarptı

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