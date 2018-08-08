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Cinayetlerin benzerliği "seri katile" ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı gasp amacıyla av tüfeğiyle öldüren Hamdi Kayapınar'a 1998-2001 yılları arasında da 6 kişiyi aynı amaç ve yöntemle öldürmesinden yola çıkılarak ulaşıldı - Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında seri cinayetlerine ara verdiği 18 ayın o dönem askerlik süresine denk gelmesi dikkate alınarak yakalanmıştı - Zanlı, daha önceki 6 cinayetin faili olarak yakalandığında, geceleri gasp amacıyla "avlanmaya" çıktığını, öldürdüklerini "av", gasbettiği para ve kıymetli eşyaları da "av ganimeti" olarak gördüğünü söylemişti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de villanın güvenlik görevlisi emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı gasp amacıyla av tüfeğiyle öldüren Hamdi Kayapınar'ı yakalayan polis ekipleri, cinayeti zanlının 1998-2001 yılları arasında da 6 kişiyi aynı amaç ve yöntemle öldürmesinden yola çıkarak aydınlattı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'ndeki bir villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ın (47) 6 gün önce, bulunduğu kulübede pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüten polis, cinayet öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis, cinayet zanlısının bisikletle olay yerinde bir gün önce keşif yaptığını, ertesi gün yine bisikletle olay yerine gelerek eldiven ile maske kullanıp Yılmaz'ı av tüfeği ile öldürdüğünü, daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne gittiğini tespit etti.

Zanlının eşkalı ve cinayet yöntemi üzerinde duran ekipler, aynı mahallede 1998-2001 yılları arasında 6 kişinin benzer şekilde öldürülmesiyle ilgili bu yıllara ait güvenlik kamerası kayıtlarını da izledi.

Ekipler, eşkal ve olayın işleniş yönteminden zanlının, 6 kişiyi öldüren, biri polis 2 kişiyi de yaralayan ve bu suçlardan dolayı 16 yıl hapis cezası yatıp geçen yılın şubat ayında tahliye edilen Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

Dün gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Hamdi Kayapınar, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

- Cinayetlerine 18 ay ara verince yakalanmıştı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, 1998-2001 yılları arasında av tüfeğiyle 6 kişinin öldürülmesi, biri polis memuru 2 kişinin yaralanması olayını araştıran polis, bu 3 yılda birbirini izleyen 18 aylık dönemde, suçlara ara verildiğini tespit etmişti.

Bu dönemin, askerlik süresi kadar olmasını dikkate alan polis, suçların işlendiği bölgede 1998-2001 yılları arası askerlik yapanlara yönelik başlattığı araştırmada, Hamdi Kayapınar ismi üzerine yoğunlaşmıştı.

Evinde yaptığı aramada kanlı gömlek bulan polis, Kayapınar'ı gözaltına almıştı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Kayapınar, gasp amacıyla 6 kişiyi öldürdüğünü, 4 kişiyi de yaraladığını itiraf etmişti. Kayapınar'ın cinayetlerde kullandığı ve bir av bayisinden çaldığını söylediği av tüfeği de evlerinin bahçesinde gömülü bulunmuştu.

- "Av ganimeti" olarak görmüş

Kayapınar o dönemki ifadesinde, geceleri gasp amacıyla ''avlanmaya'' çıktığını, öldürdüklerini ''av'', gasbettiği para ve kıymetli eşyaları da ''av ganimeti'' olarak gördüğünü belirtmişti.

Daha 14 yaşındayken ''kıskançlık" yüzünden öz kardeşini iple boğarak öldüren ve 4 yıl cezaevinde kalan Kayapınar, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlatmıştı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Kayapınar'a 6 kez ömür boyu hapis, yaralama ve gasp suçlarından da çeşitli hapis cezaları verilmişti. Zanlı, 2016'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında salıverilmiş ancak kendi isteğiyle tekrar cezaevine dönmüştü.

İşlediği suçlardan Kayseri ve Sivas'taki cezaevlerinde toplam 16 yıl kalan Kayapınar, geçen yıl şubatta tahliye edilmişti.

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