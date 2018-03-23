Cinayetten aranan firari sanık yakalandı

Adana'da 2005 yılında dayısını öldürdüğü, kuzenini yaraladığı iddiasıyla aranan firari sanık, İstanbul'da yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahalesi’nde 24 Eylül 2005'te kardeşi Erdal Biçer ile birlikte dayısı İsmet Boz'u bıçaklayarak öldürdüğü, kuzenleri Hülya Boz'u öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla aranan firari sanık Zeki Biçer'in İstanbul'da olduğunu belirledi.

Bunun üzerine ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçti. Biçer, saklandığı Eyüp ilçesindeki Pirinççi Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tutuklanan Biçer'in yakalandığı bilgisi, yargılandığı Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine iletildi.

Mahkemenin kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak yargılanmasına başlanan sanık Biçer, savunmasında şunları söyledi:

''12 yıldır saklanmadım. Yakalama kararından haberim yoktu. Fadime halamlarda oturuyordum. Ablam Hatice beni aradı, 'Yetiş, annemi öldürüyorlar.' dedi. Koşarak eve girdim. İsmet dayım, kızları ve iki oğlu, ablama ve anneme saldırıyorlardı. Onları püskürtmek ve evimizden çıkartmak için elimdeki bıçağı bilinçsizce salladım. Öldürme kastım yoktu.