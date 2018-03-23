HABER

Cinayetten aranan firari sanık yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

Adana'da 2005 yılında kız isteme meselesinden aralarında husumet bulunan dayısını öldürdüğü, kuzenini yaraladığı iddiasıyla aranan sanık, İstanbul'da gözaltına alındı

Adana'da 2005 yılında dayısını öldürdüğü, kuzenini yaraladığı iddiasıyla aranan firari sanık, İstanbul'da yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahalesi’nde 24 Eylül 2005'te kardeşi Erdal Biçer ile birlikte dayısı İsmet Boz'u bıçaklayarak öldürdüğü, kuzenleri Hülya Boz'u öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla aranan firari sanık Zeki Biçer'in İstanbul'da olduğunu belirledi.

Bunun üzerine ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçti. Biçer, saklandığı Eyüp ilçesindeki Pirinççi Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tutuklanan Biçer'in yakalandığı bilgisi, yargılandığı Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine iletildi.

Mahkemenin kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak yargılanmasına başlanan sanık Biçer, savunmasında şunları söyledi:

''12 yıldır saklanmadım. Yakalama kararından haberim yoktu. Fadime halamlarda oturuyordum. Ablam Hatice beni aradı, 'Yetiş, annemi öldürüyorlar.' dedi. Koşarak eve girdim. İsmet dayım, kızları ve iki oğlu, ablama ve anneme saldırıyorlardı. Onları püskürtmek ve evimizden çıkartmak için elimdeki bıçağı bilinçsizce salladım. Öldürme kastım yoktu.

Sadece annemi korumak amacıyla hareket ettim. Benim kız isteme olayından haberim yoktu. Hülya'yı bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum.''

Mahkeme heyeti, sanık Biçer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Bıçakla yaralanan Hülya Boz'u, Biçer ailesinin daha önce kendi çocuklarına istediği ancak maktul İsmet Boz'un bunu kabul etmediği öne sürüldü.

Yakalanan firari sanığın kardeşi Erdal Biçer'in cinayet nedeniyle Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!
İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...
4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cinayet firari sanık

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

İlginizi Çekebilir

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.