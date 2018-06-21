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'Cinci hoca'nın marifetleri ortaya saçıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

Antalya'da 2 milyonluk vurgun yapan 'cinci hoca' Tali Yüksel Yeşilot'un davasında şok detaylar ortaya çıktı. Yeşilot'un Şerife Şahin'in kendisine anlattığı, "Kayınpederimle cinsel ilişkiye girdim" sözlerini aileyle paylaşarak ve "Bunların hakkı kurşundur" diyerek Hakan Narlı'yı cinayete teşvik ettiği iddia edildi

'Cinci hoca'nın marifetleri ortaya saçıldı

DHA'nın haberine göre; Antalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakkında hazırlanan iddianamede, çiftin, 'ölüm büyüsü' olduğu iddiasıyla ve 'cin çıkarma' bahanesiyle İ.O. ve ailesinden 2 yılda toplam 2 milyon TL aldığı kaydedildi.

HEPSİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede Tali Yüksel Yeşilot'un, İ.O.'nun kızı E.O.'ya, içinde cinler olduğu iddiasıyla cinsel istismarda bulunduğu da belirtildi. İddianamede, ayrıca şikayetçi olarak yer alan diğer 7 kişinin de benzer suçlamalarda bulunarak, sanıklara değişen miktarda para verdiklerini söylediği kaydedildi.

ÖLDÜRMEYE TEŞVİK ETMİŞ!

Tali Yüksel Yeşilot'un, 2 yıl önce Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Hakan Narlı'nın boşandığı eşi Şerife Şahin ile 4 akrabasının öldürülmesiyle ilgili 'azmettiricilik' suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Hakan Narlı ve Şerife Şahin'in daha önce evli oldukları, Narlı'nın babası Ahmet Narlı'nın çevresinde 'cinci hoca' olarak tanınan Tali Yüksel Yeşilot'u telefonla arayarak, dargın olan gelini ve oğlunu barıştırmasını istediği duruşma tutanaklarına girdi. Ermenek'e gelen Yeşilot'un, Şerife Şahin ile görüştüğü, bu görüşmede Şahin'in, kayınpederi ile birkaç kez cinsel ilişkiye girdiğini, bu nedenle bir çocuk düşürdüğünü belirterek, "Eşimin yüzüne bakamıyorum. Bu yüzden boşandım" dediği, Yeşilot'un da bu görüşmeden elde ettiği bilgiyi Hakan Narlı'yla paylaşıp, "Bunlar nasıl insan? Bunların hakkı kurşundur. Eski eşin ayrıca kuzeniyle evlenecek" diyerek, cinayete azmettirdiği ileri sürüldü. Bu olay sonrası Hakan Narlı, Şerife Şahin ile 4 akrabasını öldürdü.

Görülen dava sonunda Tali Yüksel Yeşilot, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasından beraat ederken, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık'tan suçlu bulundu.

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