Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İstanbul’da 5 yaşındaki otizmli oğlu için ‘üfürükçü hoca’da derman arayan 32 yaşındaki E.E., iddiaya göre 71 yaşındaki sözde hoca Ziyettin Ç.’nin defalarca cinsel istismarına uğradı. Genç kadının 25 bin lira da kaptırdığı ‘Cinci hoca’ya ‘cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyasına göre genç kadın üfürükçü tuzağına bir komşusunun “Oğlunu iyileştirecek birini tanıyorum” demesiyle düştü. Yüksekokul mezunu genç kadın, geçen yıl temmuz ayında oğlunu Eyüpsultan’da yaşayan 71 yaşındaki Ziyettin Ç.’ye götürdü. Ziyettin Ç., genç kadından, “Oğlunda üç harfliler var, tedavi olması için muska yazmam lazım” diyerek 5 bin TL istedi.

DEFALARCA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ



Parayı alan Ziyettin Ç. “Oğlunu haftada iki kere getir okuyacağım” dedi. Ziyettin Ç.’nin her dediğini yapan kadın bir süre sonra ise ‘ahlaksız teklifle’ karşılaştı. Kendisini 4 ay boyunca etki altına alarak oyalayan Ziyettin Ç.’yle defalarca cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren E.E., çocuğunun durumunda bir düzelme olmayınca soluğu savcılıkta aldı.