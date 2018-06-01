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Çin'de 117 kişiye uçak ve tren yolculuğundan men

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:33 | Son Güncelleme

Çin'de 117 kişiye uçak ve tren yolculuğundan men

PEKİN (AA) - Çin'de 117 kişi hatalı davranış sergilediği gerekçesiyle uçak ve tren yolculuğundan men edildiği bildirildi.

Çin Demiryolu İdaresi ve Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 86 kişiye bir yıllığına uçakla ve 31 kişiye de 180 gün boyunca trenle seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, tren yolculuğundan men edilen kişilerin, trene biletsiz binme, trende sigara içme, seyahat sırasında ve istasyonlarda rahatsızlığa neden olduğu aktarıldı.

Bununla beraber uçak yolculuğundan bir yıllığına men edilen yolcuların da hava alanında yapılan güvenlik denetimlerinde üzerinde kanunlara aykırı nesneler bulundurduğu ve başkalarının kimlik bilgilerini kullandığı kaydedildi.

Çin'de uçak ve hızlı trenler özellikle bayram ve tatillerde yoğun olarak kullanılıyor. Çin Bahar Bayramı (Çuncie) ve Sonbahar Bayramı’nda (CongÇiuCie) yolcuların sayıları yüz milyonlara ulaşabiliyor.

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