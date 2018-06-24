Çin'de 150 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu

Çin'in güneybatısında 150 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu.
Şinhua'nın haberine göre, Çongçing bölgesinde yaşayan çiftçi Liu Çangyu, kaplumbağa kabuğu şeklinde bir kaya buldu.
Liu'nun kızı, babasının bulduğu kaplumbağa kabuğunun fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi Wechat'tan paylaştı.
Sosyal medyada yayılan fotoğraflar, Çongçing'deki Jeolojik Park paleontologlarının dikkatini çekti ve Liu, fosilin incelenmesi amacıyla parka davet edildi.
Yapılan araştırmalar sonucunda fosilin 150 milyon yaşında olduğu belirtildi.
Kaplumbağa fosilinin bölgedeki müzede sergileneceği ifade edildi.
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