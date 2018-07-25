Çin'de 174 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

Çin'de 174 milyon yıllık dinozor fosili bulunduğu ve fosilin yeni bir türe ait olduğu bildirildi.
Nature Communication dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Lingwulong (muhteşem ejderha) adı verilen dinozorun uzunluğu 10 ila 15 metre arasında değişiyor.
Küçük kafa yapısına sahip olan 70 ton ağırlığındaki türün küçük gruplar halinde gezdikleri kaydedildi.
Daha önceki araştırmalara göre, "muhteşem ejderha" dinozorunun ait olduğu Diplodocus familyasının 160 milyon yıl öncesinde yaşadığı biliniyordu. Ancak yapılan bu son araştırmayla söz konusu familyanın 160 milyon yıl öncesinde de varoldukları ortaya çıkmış oldu.
Yapılan keşfin, daha eski yıllara ait fosiller bulabilme açısından yeni bir ipucu olduğu ifade edildi.
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