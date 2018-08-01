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Çin'de 21 bilişim suçlusuna gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

Çin'de 21 bilişim suçlusuna gözaltı

PEKİN (AA) - Çin'de binlerce kişiyi internet üzerinden dolandırarak, 900 milyon yüen (yaklaşık 132 milyon dolar) yasa dışı kazanç sağlayan 21 kişi gözaltına alındı.

Şinhua ajansının haberine göre, internet yatırım platformu adı altında 20 binden fazla kişiyi daha fazla kazanç sağlayacakları vaadiyle aldatarak, yaklaşık 132 milyon dolar yasa dışı gelir elde eden çete çökertildi.

Çin polisinin, dolandırıcılık platformunu 2017 Aralık'ta fark etmesi üzerine teknik takibe aldığı belirtildi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik takibin ardından Guangdong, Ciangşi ve Cıciang eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde söz konusu platform üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği ve 21 çete üyesinin yakalandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
bilişim suçlusu çin

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