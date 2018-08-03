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Çin'de 5,1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 05:27 | Son Güncelleme

Çin'de 5,1 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin'in batısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde Yüşu Tibet özerk ilinin Cıduo ilçesinde 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Çinghay'ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010'da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çin deprem Tibet

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