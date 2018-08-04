Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin'in batısında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Ngari ilinde yerel saatle 12.04'te 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

