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Çin’de 5,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

Çin’de 5,3 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin’in batısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde bulunan Yüşu Tibet özerk ilinin Çıngduo ilçesinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Çinghay’ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010’da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi yaşamını yitirmişti.

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