Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şinhua ajansının haberine göre, Songyuan kenti yakınında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

