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Çin'de ABD hükümeti çalışanından "garip" ses bildirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Çin'de ABD hükümeti çalışanından "garip" ses bildirimi

PEKİN (AA) - Çin'in güneyinde görevli bir ABD hükümeti çalışanının garip ses ve basınç hissettiği yönünde bildirimde bulunduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Çin'deki vatandaşlarına gönderdiği e-postada, Çin'deki bir ABD hükümet çalışanının, anormal ses ve basınç hissi yönünde bildirimde bulunduğu, ABD yönetiminin konuyla ilgili ülkedeki personelini bilgilendirdiği ifade edildi.

E-postada ABD Konsolosluğunun bulunduğu Guangcou'da ortaya çıkan duruma neyin yol açtığının ise henüz bilinmediği bildirildi.

Olay, Küba'daki ABD diplomatlarının yaşadığı benzer vakayı hatırlattı.

ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

Küba, sonik saldırı iddialarını reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD hükümeti çin ses ve basınç

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