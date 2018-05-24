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Çin'de ABD hükümeti çalışanından "garip" ses bildirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "Şimdilik ABD tarafının tarif ettiği olaya neden olan herhangi bir sebep veya ipucu bulamadık"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Guangcou kentinde görev yapan ABD hükümeti personelinin garip ses ve basınç hissettiğine ilişkin bildirimine dair herhangi bir ipucu bulamadıklarını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, yabancı örgüt ve ülke personelinin güvenliğini her zaman sağladıklarını belirterek olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Soruşturmada elde edilen ilk bulguları ABD tarafı ile paylaştıklarını belirten Lu, “Şimdilik ABD tarafının tarif ettiği olaya neden olan herhangi bir sebep veya ipucu bulamadık.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Çin'deki vatandaşlarına bir e-posta göndermiş ve Çin’in Guangcou kentinde çalışan bir hükümet personelinin anormal ses ve basınç hissettiğine ilişkin bildirimde bulunduğunu kaydetmişti.

Olay, Küba'daki ABD diplomatlarının yaşadığı vakayı anımsatıyor.

ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı. Küba, sonik saldırı iddialarını reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin

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