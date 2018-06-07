HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çin'de ABD hükümeti çalışanından "garip" ses bildirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:07 | Son Güncelleme

Guangcou kentindeki ABD hükümeti personelinin garip ses ve basınç hissettiğine ilişkin bildirimlerinin ardından, sağlık taramasından geçirilen bazı hükümet çalışanları ülkelerine gönderildi

GUANGZHOU (AA) - Çin'in güneyindeki Guangcou kentinde görev yapan ABD hükümeti personelinin garip ses duyduğu ve kulaklarında basınç hissettiğine ilişkin bildirimlerinin ardından Amerikalı bir sağlık ekibi, kentte çalışan daha fazla Amerikalıya sağlık kontrolü yapmak üzere görevlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Guangcou'daki ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin sağlık taramasından geçtiği ve bazı hükümet çalışanlarının, Küba'daki Amerikalı diplomatlardakine benzer şekilde açıklanamayan sağlık sorunlarından etkilenmiş olabilecekleri endişesiyle ülkeden tahliye edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, isteyen personel için sağlık taramalarının devam ettiğini belirtti.

Sağlık taramasından geçen bazı kişilerin ABD'ye getirildiğini kaydeden Nauert, söz konusu kişilerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Semptomlar arasında baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, yorgunluk, bilişsel rahatsızlıklar, kulak şikayetleri ve işitme zorluğu gibi sorunlar olduğu ifade edildi.

Amerikalı sağlık ekibinin, söz konusu semptomların nedenini belirlemek için değerlendirmelerde bulunmaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying da olağan basın toplantısında, ABD'nin, Pekin hükümetiyle konuyu resmi olarak gündeme getirmediğini söyledi.

Hua, "ABD bizimle resmi olarak temasa geçerse Çin, ciddi ve sorumlu şekilde gerekli soruşturmalara devam edecek ve ABD ile yakın iletişim ve iş birliğini sürdürecek." dedi.

Nauert, geçen ay yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in Guangcou kentinde görev yapan Amerikalı bir diplomatın 2017 yılının son aylarında da aynı şikayetlerde bulunduğunu bildirmişti.

Sağlık sorunları yaşayan diplomatın ABD'ye gittiği ve Çin'de bulunan büyükelçilik ve konsolosluk görevlilerinin 23 Mayıs'ta, diplomatların benzer sağlık sorunlarına ilişkin toplantı yaptıkları belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Guangcou'da görev yapan ABD hükümeti personelinin garip ses ve basınç hissettiğine ilişkin bildirimine dair herhangi bir ipucu bulamadıklarını açıklamıştı.

Olay, Küba'daki ABD diplomatlarının yaşadığı benzer vakayı anımsatmıştı.

ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecekKemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek
Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurduŞırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD hükümeti personeli çin Guangcou

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.