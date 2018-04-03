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Çin’de alüminyum fabrikasında patlama: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Çin’de alüminyum fabrikasında patlama: 3 ölü

PEKİN (AA) - Çin’de alüminyum şirketine ait fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletine bağlı Yongci kentinde bulunan fabrikanın dökümhanesinde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama oldu.

Patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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aluminyum çin patlama

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