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Çin'de Ampil Tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:41 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeydoğusundaki Şantung eyaletinde bir kişi hayatını kaybetti, 134 kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı

Çin'de kuzeydoğusundaki etkili olan Ampil Tayfunu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca dolarlık maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, dünden itibaren Şantung eyaletinde şiddetli yağış getiren tayfunda bir kişi hayatını kaybetti, 134 kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Eyalette 31 bin 600 hektarlık ekili alanın sellerden etkilenerek zarar gördüğü belirtildi.

Tayfunun yol açtığı maddi zararın 17 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ampil Tayfunu çin Şantung

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