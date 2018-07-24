Çin'de Ampil Tayfunu

Çin'de kuzeydoğusundaki etkili olan Ampil Tayfunu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca dolarlık maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, dünden itibaren Şantung eyaletinde şiddetli yağış getiren tayfunda bir kişi hayatını kaybetti, 134 kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.
Eyalette 31 bin 600 hektarlık ekili alanın sellerden etkilenerek zarar gördüğü belirtildi.
Tayfunun yol açtığı maddi zararın 17 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum