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Çin'de bir barda yangın: 18 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 05:39 | Son Güncelleme

Çin'de bir barda yangın: 18 ölü, 5 yaralı

PEKİN (AA) - Çin'in güneyinde bir barda çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangdong eyaletinin Çingyüen vilayetine bağlı Yingdı kentinde, bir karaoke barında yangın çıktı. Olay yerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, 18 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmada elde edilen ilk bulguların, yangının kasten çıkarıldığı yönünde olduğu belirtildi.

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