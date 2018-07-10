HABER

Çin'de bir Japon vatandaşı casusluktan hapse mahkum edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

Çin'de bir Japon vatandaşı casusluktan hapse mahkum edildi

Çin'de mahkeme, Japon vatandaşını casusluktan hapse mahkum etti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 2015'te ülkenin doğu kıyısındaki Cıciang eyaletine bağlı Vıncou şehrindeki askeri tesis yakınında fotoğraf çekerken yakalanan 54 yaşındaki Japon vatandaşı, 12 yıl hapse mahkum edildi.

Japonya Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, mahkeme kararının ülkeler arasında gelişen ikili ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini ifade etti.

Çin makamları 2015'ten bu yana 8 Japon vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla dava açtı. Karar, bu davalar arasında hapis hükmüyle sonuçlanan ilk örnek oldu.

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt
Hasanbeyli'de nohut hasadıHasanbeyli'de nohut hasadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
casusluk çin Japonya

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt

'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin inşası sürüyor

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin inşası sürüyor

'15 Temmuz'a en küçük bir katkısı olan hesap verecek'

'15 Temmuz'a en küçük bir katkısı olan hesap verecek'

İnternetten böbreklerini satışa çıkarıyorlar çünkü başka çareleri yok!

İnternetten böbreklerini satışa çıkarıyorlar çünkü başka çareleri yok!

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Dikkat! 458 asker her yerde aranıyor

Dikkat! 458 asker her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.