Çin'de cami yıkımı protestoların ardından durduruldu

Çin'in Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nde bir caminin yıkımı, Müslüman nüfusun protestolarının ardından durduruldu.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Veycou yerel hükümeti Çin Kültür Devrimi sırasında yıkılan ve geçen yıl restore edilerek yeniden ibadete açılan 600 yıllık Veycou Ulu Camisi için yıkım kararını askıya aldı.

Özerk bölgede nüfusun çoğunluğunu oluşturan etnik Çinli Hui Müslümanlar dün cami çevresinde toplanarak yıkım kararını protesto etmişti.

Ningşia eyaletinde bugüne kadar yapılan en büyük gösteri olduğu ifade edilen gösterinin ardından polis cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Veycou yerel hükümetinin aldığı yıkım kararının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkedeki dinlerin Çin kültürüyle uyumlu hale getirilmesi çağrısına yanıt olarak alındığı tahmin ediliyor.

Çin'de halen yaklaşık 23 milyon Müslüman yaşıyor. Ülkedeki 56 etnik gruptan 10'u İslam dinine mensup topluluklar. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huiler ile Uygurların, Ningşia Hui Özerk ve Sincan Uygur Özerk adlı iki otonom bölgesi bulunuyor. Ayrıca bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

