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Çin'de çöp toplama merkezinde yangın: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 07:27 | Son Güncelleme

Çin'de çöp toplama merkezinde yangın: 9 ölü

PEKİN (AA) - Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki bir çöp toplama merkezinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Çingyüen kentindeki bir çöp toplama merkezinde yangın çıktı.

Merkezin alev alması sonucu 9 kişinin öldüğü, yaralı bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İhmali olduğundan şüphelenilen bir görevlinin emniyet güçlerince gözaltına alındığı yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

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