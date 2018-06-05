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Çin'de demir madeninde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Liaoning eyaletinde meydana gelen patlamada 11 kişi öldü, 25 kişi göçük altında kaldı

PEKİN (AA) - Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletinde bir demir madeninde meydana gelen patlamada 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve 25 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, eyaletin Bınşi bölgesinde bulunan bir demir madenindeki şantiye alanında kuyu açmak için kullanılan dinamitler patladı. Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 25 işçi oluşan göçüğün altında mahsur kaldı.

Kazada yaralanan 9 kişinin civar hastanelere kaldırıldığı, bölgeye sevk edilen acil yardım ekiplerinin mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Dinamitlerin, araçla kuyu ağzına taşındığı sırada patladığı tahmin edilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Demir madeni Liaoning eyaleti patlama

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