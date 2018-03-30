Çin’de drone ile yasa dışı telefon ticareti yapan çeteye operasyon

PEKİN (AA) - Çin’de drone ile kaçak telefon ticareti yapan 26 kişilik çete çökertildi.
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin’in güneyindeki Şıncın kenti ile kentin sınır olduğu Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında drone kullanarak yasa dışı telefon ticareti yapan çete çökertildi.
26 kişilik çetenin Şıncın kent sınırında bulunan konutlardan Hong Kong tarafına gece yarısı drone ile kablo çektiği, kabloya astıkları kaçak telefonların bulunduğu paketi drone ile Şıncın’a taşıdığı belirtildi.
Yetkililere yakalanmamak için geceleri çalışan çetenin bir gecede yaklaşık 15 bin telefonu bu şekilde taşıdığı ve aylık 500 milyon yüen (79,8 milyon dolar) tutarında haksız kazanç elde ettiği ifade edildi.
Çete’nin işlediği suç, bir drone'un yasa dışı ticarette kullanıldığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti.
Çin’in Hong Kong’a sınır kenti Şıncın ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında gümrük kontrolü yapılıyor. Çin’in tek ülke iki sistem ilkesiyle yönettiği Hong Kong’a girişlerde genellikle vize uygulanmazken Şıncın’dan anakara Çin'e girmek için vize gerekiyor.
Dünyanın en büyük drone üreticisi Çin'de geçen yıl belirli ağırlıkta drone'lara sahip kişilerin cihazlarını gerçek isimle kayıt ettirmelerini şart koşan düzenleme yürürlüğe girmişti.
Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlamayla ilgili son dakika gelişme!
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı
Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum