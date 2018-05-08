Çin’de eski siyasetçiye yolsuzluktan ömür boyu hapis

PEKİN (AA) - Çin’de yolsuzluktan suçlu bulunan eski siyasetçi Sun Cıngsai, ömür boyu hapse mahkum edildi.
Şinhua ajansının haberine göre Sun, Tiencin kentindeki Birinci Orta Halk Mahkemesi’nde yapılan duruşmada 2002-2017 yılları arasında başkent Pekin, Çongçing kenti ve Cilin eyaletindeki görevleri sırasında 170 milyon yüen (yaklaşık 26,7 milyon dolar) tutarında yolsuzluk yapmak ve rüşvet almaktan suçlu bulundu.
Mahkeme, 54 yaşındaki Sun'un aynı zamanda ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakılmasına, tüm mal varlığına ve elde ettiği yasa dışı kazanca da el konulmasına karar verdi.
Sun, işlediği suçların dolayı pişmanlık duyduğunu ve temyize gitmeyeceğini söyledi.
Sun Cıngsai, geçen yıl temmuz ayında Çin Komünist Partisi Çongçing Parti Sekreterliğini yürütürken hakkında soruşturma başlatılmış eylül ayında da partiden ve kamu görevinden ihraç edilmişti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, göreve geldiği 2013'ten bu yana yolsuzlukla mücadeleyi ülkenin öncelikli gündemi olarak gösteriyor. ÇKP Merkez Disiplin Kurulu, yürüttüğü yolsuzlukla mücadele programı kapsamında geçen yıl 159 bin kamu personeline çeşitli cezalar verildiğini açıklamıştı.
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