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Çin'de Güney Koreli misyonerlere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

Çin'de Güney Koreli misyonerlere gözaltı

Çin'de iki Güney Koreli misyonerin daha mayıs ayı sonunda gözaltına alındığı belirtildi.

Asia News'in haberine göre, Çinli yetkililer, Wenzhou kentinde Güney Koreli iki misyoneri gözaltına alarak yaklaşık bir hafta kapalı kalan kiliselerinde arama yaptı.

Haberde, nisan ayından bu yana, Din İşleri Dairesinin, yabancı din üzerindeki kontrolleri artırdığı ve baskının, özellikle Güney Koreli misyonerlerin üzerinde odaklandığı bildirildi.

Yalnızca geçen ay, 30 Koreli papazın gözaltına alınarak Ningksia, Şansi, Hebei ve Henan bölgelerinde mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Çin'deki Koreli Hristiyanların faaliyetleriyle ilgili önlemler ve ilerleme raporlarının, Çin hükümetinin internet sitelerinde yayınlandığı ifade edildi.

"Christian Today" internet sitesine göre, Çin'de yaklaşık 4 bin Güney Koreli misyoner bulunuyor ve 2013-2017 yılları arasında binden fazla misyoner sınır dışı edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Güney Koreli misyonerler

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