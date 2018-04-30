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Çin'de heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 08:55 | Son Güncelleme

Göçük altında kalan 9 kişi öldü

PEKİN (AA) - Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansı, Lüliang kenti yakınlarındaki Sayciacuang köyünde sabaha karşı toprak kayması yaşandığını duyurdu.

Lüliang Belediyesinden yapılan açıklamada göçük altından 9 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma uzmanı, itfaiyeci ve sağlık görevlisi sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Şanşi eyaleti toprak kayması

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