PEKİN (AA) - Çin'de kabine revizyonu kapsamında başbakan yardımcıları, bakanları ve komisyon başkanlarının atamaları yapıldı.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantıları kapsamında Başbakan Li Kıçiang tarafından başbakan yardımcılığı, bakanlık, komisyon başkanlığı ve Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanlığı makamları için gösterilen adaylar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanan Devlet Başkanlığı Kararnamesiyle atandı.

Başbakan yardımcılığına Han Cıng, Sun Çunlan, Hu Çunhua ve Liu Hı getirilirken, önceki gün yapılan "Kurumsal Reform"la 26 bakan ve komisyondan oluşan yeni kabinenin bakan ve komisyon başkanları şöyle:

"Çin Devlet Konseyi Genel Sekreterliğine Şiao Cie, Dışişleri Bakanlığına Vang Yi, Savunma Bakanlığına Vey Fınghı, Eğitim Bakanlığına Çın Baoşıng, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına Vang Cıgang, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanlığına Hı Lifıng, Sanayi ve Enformasyon Bakanlığına Miao Vey, Ulusal Etnik İşler Komitesi Başkanlığına Ba Tıır, Kamu Güvenliği Bakanlığına Cao Kıcı, Devlet Güvenlik Bakanlığına Çın Vınçing, Vatandaşlık İşleri Bakanlığına Huang Şuşian, Adalet Bakanlığına Fu Cınghua, Maliye Bakanlığına Liu Kun, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Cang Cinan, Doğal Kaynaklar Bakanlığına Lu Hao, Ekoloji ve Çevre Bakanlığına Li Gancie, İskan ve Şehir-Kırsal Kalkınma Bakanlığına Vang Mınghui, Ulaştırma Bakanlığına Li Şiaopıng, Su Kaynakları Bakanlığına I Cingpıng, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına Han Çangfu, Ticaret Bakanlığına Cong Şang, Kültür ve Turizm Bakanlığına Luo Şugang, Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanlığına Ma Şiaovey, Eski Muharip Askerler Bakanlığı Sun Şaoçıng, Acil Durum Yönetim Bakanlığına Vang Yüpu, Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanlığına Yi Gang, Hu Zıcün Ulusal Saymanlık Ofisi Başkanlığına Hu Zıcün."