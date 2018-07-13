HABER

Çin'de kimyasal madde üreten tesiste patlama: 19 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 08:50 | Son Güncelleme

Çin'de kimyasal madde üreten tesiste patlama: 19 ölü

Çin'de kimyasal madde üreten bir tesiste meydana gelen patlamada en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua haber ajansı, Yangçun Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yibin Hengda Teknoloji Şirketine ait tesiste henüz bilinmeyen bir sebepten patlama olduğunu duyurdu,

Gıda ve ilaç endüstrisi için kimyasallar üreten tesisteki patlamada ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Tesiste çıkan yangının söndürüldüğü, yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Diyarbakır'da çatışma! Acı haber geldi: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralıDiyarbakır'da çatışma! Acı haber geldi: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurduAnkara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
patlama çin kimyasal tesis

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Taksim'de Nostaljik Tramvay bir anda karıştı! Kadınlar gözyaşlarına boğuldu

Taksim'de Nostaljik Tramvay bir anda karıştı! Kadınlar gözyaşlarına boğuldu

Mersin'de film setindeki cinayeti gerçek sandılar, ortalık karıştı

Mersin'de film setindeki cinayeti gerçek sandılar, ortalık karıştı

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Adnan Oktar'ın mal varlığı ne kadar? Paralarının sayımı hala bitmedi

Adnan Oktar'ın mal varlığı ne kadar? Paralarının sayımı hala bitmedi

Devlet Tiyatroları kapatıldı mı? Eski Genel Müdürü Lemi Bilgin'den dikkat çeken açıklama

Devlet Tiyatroları kapatıldı mı? Eski Genel Müdürü Lemi Bilgin'den dikkat çeken açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.