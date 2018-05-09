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Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 07:32 | Son Güncelleme

Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü

PEKİN (AA) - Çin'de kömür madeni çıkarılan bir ocakta gaz patlaması nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre patlama, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinin Şaodong vilayetinde bulunan Hunan Baodian Qunli Mining Co. adlı bir şirkete ait ocakta gece saatlerinde gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre metan gazı patlaması kaynaklı olduğu belirlenen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çin maden ocağı patlama

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