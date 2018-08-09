Çin'de maden ocağındaki patlamada ölü sayısı 13'e yükseldi

PEKİN (AA) - Çin'in güneybatısında bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ölü sayısı 13'e çıktı.
Şinhua ajansının haberine göre, Guicou eyaletine bağlı Pancou kentinde Zhongrong International Trust Co. Ltd. şirketine ait maden ocağında yaklaşık 50 saat süren kurtarma çalışmalarında patlama esnasında mahsur kalan 9 kişinin cesetlerine ulaşıldı.
Böylelikle patlama anında hayatını kaybeden 4 kişi dahil ölü sayısı 13'e yükseldi.
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
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