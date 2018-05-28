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Çin'de Mao'yu taklit eden oyuncuyla tanıtım tartışma yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Çin'de Mao'yu taklit eden oyuncuyla tanıtım tartışma yarattı

Çin'de blok zinciri teknolojisi konulu konferansta Çin Komünist Partisinin ve Çin'in kurucusu Mao Zedong'u taklit eden oyuncuyla yapılan tanıtım, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Global Times'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Hainan eyaletinde Asya Boao Blok Zinciri Forumu'nda Şü Guoşiang'ın, gri takım elbise giyerek, devrimci liderin Hunnan aksanını konuşarak tanıtım yapması ülkede tartışma yarattı.

Tanıtımın organizatörleri özür dilemeye zorlanırken, Asya Boao Blok Zinciri Forumu, olayın forumla ilgisi olmadığını açıkladı.

Sosyal medya platformu WeChat'te, Şü'nün performansının, Çin'de blok zinciri teknolojisinin geleceğine zarar verebileceği, bunun "utanmazca" bir iş olduğu yorumları yapıldı.

Çin'de parti liderlerinin görüntülerinin veya isimlerinin ticari amaçlarla kullanılması yasak.

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Anahtar Kelimeler:
çin Mao Zedong

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