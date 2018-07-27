Çin'de muson yağmurları 86 can aldı

Çin'de muson yağmurlarının neden olduğu seller nedeniyle ay başından bu yana 86 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua Haber Ajansı'ndaki habere göre, Sel Engelleme Merkezi Ofisi Sözcüsü Zhang Jiatuan, ay başında başlayan muson yağmurlarının etkisiyle 28 bölgede sel meydana geldiğini açıkladı.
Muson, sellerde şimdiye kadar 86 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.
Şiddetli yağmurlar nedeniyle 2,18 milyon hektarlık alanın sular altında kaldığını ifade eden Zhang, 30 bin evin zarar gördüğünü ve yaklaşık 23 milyon kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.
Ülkede, daha çok maddi hasar ve can kaybını önlemek için özel ekipler kurulduğu bildirildi.
Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu
Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı
Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Okuyucu Yorumları 0 yorum