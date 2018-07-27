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Çin'de muson yağmurları 86 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

Ülkede ay başından itibaren meydana gelen sellerde 86 kişi öldü, yaklaşık 23 milyon kişi sellerden etkilendi

Çin'de muson yağmurlarının neden olduğu seller nedeniyle ay başından bu yana 86 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua Haber Ajansı'ndaki habere göre, Sel Engelleme Merkezi Ofisi Sözcüsü Zhang Jiatuan, ay başında başlayan muson yağmurlarının etkisiyle 28 bölgede sel meydana geldiğini açıkladı.

Muson, sellerde şimdiye kadar 86 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Şiddetli yağmurlar nedeniyle 2,18 milyon hektarlık alanın sular altında kaldığını ifade eden Zhang, 30 bin evin zarar gördüğünü ve yaklaşık 23 milyon kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.

Ülkede, daha çok maddi hasar ve can kaybını önlemek için özel ekipler kurulduğu bildirildi.

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çin muson yağmurları seller

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