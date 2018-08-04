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Çin'de sağanak 6 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 06:15 | Son Güncelleme

Yünnan'da şiddetli yağış ve seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti - Eyalette 226 bin kişinin hayatını olumsuz etkileyen yağışlar nedeniyle ekonomik kayıp 33 milyon dolara ulaştı

PEKİN (AA) - Çin'in güneybatısında sağanak ve seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde şiddetli yağışlar 15 il ve ilçede yaşayan 226 bin kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

Sağanağın tetiklediği seller yüzünden 6 kişi yaşamının yitirdiği, 756 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği eyalette 12 bin hektar tarım alanı, bin 686 hane zarar zarar gördü. Ekonomik kayıp 228 milyon yüene (33 milyon dolar) ulaştı.

Yerel meteoroloji bürosunun tahminlerine göre, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına 4 gün daha sürecek. Eyalet komitesi yerel halkı gerekli önlemleri alması için uyardı.

Çin'in iç kesimlerinde geçen aydan itibaren başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok kent ve eyalette seller meydana geldi.

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çin sağanak sel yünnan

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