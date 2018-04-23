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Çin’de "Şanlıurfa’da yatırım fırsatları" anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Çin’de "Şanlıurfa’da yatırım fırsatları" anlatıldı

PEKİN (AA) - Çinli iş adamlarına Şanlıurfa’da yatırım fırsatları anlatıldı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl’ın başkanlığındaki heyet, başkent Pekin'deki Çin Makine ve Elektronik Ürünlerin İthalat ve İhracatı Ticaret Odası’ndaki (CCCME) toplantıda, Çin iş dünyasından yetkililerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Vali Yardımcısı Akıl’a eşlik etti. Önen, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çin arasında son yıllarda yaşanan üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin geliştiğini belirtierek, Türkiye’de ulaşımdan, bilişime, madencilikten, finansa ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Çinli firmaların sayısının bini aştığını söyledi.

Büyükelçi Önen, Türkiye’nin Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya’ya yakınlığının Çinli yatırımcılar için birçok fırsat sunduğunu kaydederek, Çinli iş adamlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Şanlıurfa heyetinden Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak da Şanlıurfa’daki Yatırım Fırsatları konulu sunumuyla kentteki yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.

Kente yatırım yapılması durumunda yatırımcılara sağlanan teşvik programlarını anlatan Çolak, bu çerçevede yatırımcılara tanınan vergi indirimleri ve yatırım kolaylıklarından bahsetti.

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Anahtar Kelimeler:
çin Şanlıurfa yatırım fırsatları

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